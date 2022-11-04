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Сегодня, 04:47

«Оттава» дома проиграла «Вегасу»

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Оттава» на своем льду проиграла «Вегасу» (4:5) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

«Сенаторз» потерпели четвертое поражение подряд. «Голден Найтс» продлили победную серию до шести встреч.

Российский защитник «Оттавы» Никита Зайцев отметился одной голевой передачей.

Хоккей
НХЛ
ХК Вегас Голден Найтс
ХК Оттава Сенаторз
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2 Рейнджерс 11 6 5 14
3 Каролина 9 6 3 13
4 Айлендерс 10 6 4 12
5 Филадельфия 10 5 5 12
6 Вашингтон 11 5 6 12
7 Питтсбург 11 4 7 10
8 Коламбус 10 3 7 6
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 10 9 1 18
2 Баффало 10 7 3 14
3 Тампа-Бэй 10 6 4 12
4 Торонто 11 5 6 12
5 Флорида 10 5 5 11
6 Детройт 9 4 5 10
7 Монреаль 10 5 5 10
8 Оттава 9 4 5 8
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 10 6 4 13
2 Виннипег 9 5 4 11
3 Миннесота 10 5 5 11
4 Чикаго 10 4 6 10
5 Колорадо 9 4 5 9
6 Аризона 9 3 6 7
7 Нэшвилл 10 3 7 7
8 Сент-Луис 8 3 5 6
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 11 9 2 18
2 Эдмонтон 10 7 3 14
3 Сиэтл 11 5 6 12
4 Лос-Анджелес 12 6 6 12
5 Калгари 8 5 3 10
6 Анахайм 10 3 7 7
7 Сан-Хосе 12 3 9 7
8 Ванкувер 10 2 8 6
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4.11 02:00
Оттава – Вегас
 - : -
4.11 02:00
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 - : -
4.11 02:00
Тампа-Бэй – Каролина
 - : -
4.11 02:30
Детройт – Вашингтон
 - : -
4.11 03:00
Виннипег – Монреаль
 - : -
4.11 03:00
Миннесота – Сиэтл
 - : -
4.11 03:00
Сент-Луис – Айлендерс
- : -
4.11 03:30
Чикаго – Лос-Анджелес
 - : -
4.11 04:00
Калгари – Нэшвилл
 - : -
4.11 04:00
Эдмонтон – Нью-Джерси
 - : -
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 - : -
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 - : -
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Давид Пастрняк

Бостон

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И Г
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Эдмонтон

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Эрик Карлссон

Сан-Хосе

 12 9
Габриэль Виларди

Габриэль Виларди

Лос-Анджелес

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И КН
Джейк Эттингер

Джейк Эттингер

Даллас

 7 1.40
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Стюарт Скиннер

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