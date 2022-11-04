«Оттава» дома проиграла «Вегасу»
«Оттава» на своем льду проиграла «Вегасу» (4:5) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
«Сенаторз» потерпели четвертое поражение подряд. «Голден Найтс» продлили победную серию до шести встреч.
Российский защитник «Оттавы» Никита Зайцев отметился одной голевой передачей.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Нью-Джерси
|10
|7
|3
|14
|2
|Рейнджерс
|11
|6
|5
|14
|3
|Каролина
|9
|6
|3
|13
|4
|Айлендерс
|10
|6
|4
|12
|5
|Филадельфия
|10
|5
|5
|12
|6
|Вашингтон
|11
|5
|6
|12
|7
|Питтсбург
|11
|4
|7
|10
|8
|Коламбус
|10
|3
|7
|6
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|10
|9
|1
|18
|2
|Баффало
|10
|7
|3
|14
|3
|Тампа-Бэй
|10
|6
|4
|12
|4
|Торонто
|11
|5
|6
|12
|5
|Флорида
|10
|5
|5
|11
|6
|Детройт
|9
|4
|5
|10
|7
|Монреаль
|10
|5
|5
|10
|8
|Оттава
|9
|4
|5
|8
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|10
|6
|4
|13
|2
|Виннипег
|9
|5
|4
|11
|3
|Миннесота
|10
|5
|5
|11
|4
|Чикаго
|10
|4
|6
|10
|5
|Колорадо
|9
|4
|5
|9
|6
|Аризона
|9
|3
|6
|7
|7
|Нэшвилл
|10
|3
|7
|7
|8
|Сент-Луис
|8
|3
|5
|6
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|11
|9
|2
|18
|2
|Эдмонтон
|10
|7
|3
|14
|3
|Сиэтл
|11
|5
|6
|12
|4
|Лос-Анджелес
|12
|6
|6
|12
|5
|Калгари
|8
|5
|3
|10
|6
|Анахайм
|10
|3
|7
|7
|7
|Сан-Хосе
|12
|3
|9
|7
|8
|Ванкувер
|10
|2
|8
|6
Результаты / календарь
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8.11
9.11
|4.11
|02:00
|
Оттава – Вегас
|- : -
|4.11
|02:00
|
Рейнджерс – Бостон
|- : -
|4.11
|02:00
|
Тампа-Бэй – Каролина
|- : -
|4.11
|02:30
|
Детройт – Вашингтон
|- : -
|4.11
|03:00
|
Виннипег – Монреаль
|- : -
|4.11
|03:00
|
Миннесота – Сиэтл
|- : -
|4.11
|03:00
|
Сент-Луис – Айлендерс
|- : -
|4.11
|03:30
|
Чикаго – Лос-Анджелес
|- : -
|4.11
|04:00
|
Калгари – Нэшвилл
|- : -
|4.11
|04:00
|
Эдмонтон – Нью-Джерси
|- : -
|4.11
|05:00
|
Аризона – Даллас
|- : -
|4.11
|05:00
|
Ванкувер – Анахайм
|- : -
|4.11
|05:30
|
Сан-Хосе – Флорида
|- : -
|4.11
|20:00
|
Колорадо – Коламбус
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|10
|22
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|10
|21
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|10
|17
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|10
|11
|
|
Эрик Карлссон
Сан-Хосе
|12
|9
|
|
Габриэль Виларди
Лос-Анджелес
|12
|8
|И
|КН
|
|
Джейк Эттингер
Даллас
|7
|1.40
|
|
Стюарт Скиннер
Эдмонтон
|4
|1.58
|
|
Крэйг Андерсон
Баффало
|3
|1.66
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