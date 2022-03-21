«Оттава» продлила контракт с голкипером Форсбергом

«Оттава» продлила контракт с голкипером Антоном Форсбергом. Соглашение рассчитано на три года, сообщает инсайдер Франк Серавалли.

Зарплата игрока составит 2,75 миллиона долларов за сезон.

29-летний швед в этом регулярном чемпионате провел 31 матч, пропуская в среднем 2,77 шайбы за матч и отражая 91,8 процента бросков.

Напомним, что «Коламбус» выбрал игрока на драфте-2011 под общим 188-м номером в седьмом раунде.