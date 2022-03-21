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Сегодня, 17:08

«Оттава» продлила контракт с голкипером Форсбергом

Иван Шитик
Корреспондент
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«Оттава» продлила контракт с голкипером Антоном Форсбергом. Соглашение рассчитано на три года, сообщает инсайдер Франк Серавалли.

Зарплата игрока составит 2,75 миллиона долларов за сезон.

29-летний швед в этом регулярном чемпионате провел 31 матч, пропуская в среднем 2,77 шайбы за матч и отражая 91,8 процента бросков.

Напомним, что «Коламбус» выбрал игрока на драфте-2011 под общим 188-м номером в седьмом раунде.

Антон Форсберг
ХК Оттава Сенаторз
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