«Оттава» продлила контракт с голкипером Форсбергом
«Оттава» продлила контракт с голкипером Антоном Форсбергом. Соглашение рассчитано на три года, сообщает инсайдер Франк Серавалли.
Зарплата игрока составит 2,75 миллиона долларов за сезон.
29-летний швед в этом регулярном чемпионате провел 31 матч, пропуская в среднем 2,77 шайбы за матч и отражая 91,8 процента бросков.
Напомним, что «Коламбус» выбрал игрока на драфте-2011 под общим 188-м номером в седьмом раунде.
Положение команд
Футбол
Хоккей
Результаты / календарь
11.03
12.03
13.03
14.03
15.03
16.03
17.03
18.03
19.03
20.03
21.03
22.03
23.03
24.03
25.03
26.03
|21.03
|01:00
|
Каролина – Рейнджерс
|0 : 2
|21.03
|02:00
|
Сан-Хосе – Аризона
|4 : 2
|21.03
|02:00
|
Чикаго – Виннипег
|4 : 6
|21.03
|05:00
|
Ванкувер – Баффало
|2 : 3 ОТ
Новости