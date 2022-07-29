Ничушкин рассказал, как и где будет праздновать победу в Кубке Стэнли

Форвард «Колорадо» Валерий Ничушкин в интервью «СЭ» сообщил, что планирует провести мероприятие, посвященное победе в Кубке Стэнли, в родном Челябинске.

— Кубок Стэнли сейчас в Россию привозить нельзя. В каком-то формате отпразднуете победу в Челябинске?

— Планируем провести мероприятие в Челябинске для болельщиков и сейчас занимаемся его организацией. Многие люди пишут, что им бы хотелось прийти, сфотографироваться со мной, взять автограф. Раз они этого хотят, то надо устроить. Я соглашусь с удовольствием. Есть еще одно мероприятие для города, которое хотим провести, наверное, в августе, когда смогу ходить уже без костылей. Скоро мне в Москве снимут швы и потом еще ногу придется разрабатывать. Это займет какое-то время. И, конечно, хочется посидеть дома, в Челябинске с родственниками и друзьями, которых давно не видел, и немного погулять.

В финале Кубка Стэнли «Колорадо» обыграл «Тампу» со счетом 4-2 в серии.

В плей-офф НХЛ сезона-2021/22 Ничушкин набрал 15 (9+6) очков в 20 матчах. В финальной серии на его счету 6 (4+2) очков в 6 встречах.