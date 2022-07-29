Ничушкин рассказал, как и где будет праздновать победу в Кубке Стэнли
Форвард «Колорадо» Валерий Ничушкин в интервью «СЭ» сообщил, что планирует провести мероприятие, посвященное победе в Кубке Стэнли, в родном Челябинске.
— Кубок Стэнли сейчас в Россию привозить нельзя. В каком-то формате отпразднуете победу в Челябинске?
— Планируем провести мероприятие в Челябинске для болельщиков и сейчас занимаемся его организацией. Многие люди пишут, что им бы хотелось прийти, сфотографироваться со мной, взять автограф. Раз они этого хотят, то надо устроить. Я соглашусь с удовольствием. Есть еще одно мероприятие для города, которое хотим провести, наверное, в августе, когда смогу ходить уже без костылей. Скоро мне в Москве снимут швы и потом еще ногу придется разрабатывать. Это займет какое-то время. И, конечно, хочется посидеть дома, в Челябинске с родственниками и друзьями, которых давно не видел, и немного погулять.
В финале Кубка Стэнли «Колорадо» обыграл «Тампу» со счетом 4-2 в серии.
В плей-офф НХЛ сезона-2021/22 Ничушкин набрал 15 (9+6) очков в 20 матчах. В финальной серии на его счету 6 (4+2) очков в 6 встречах.
|Столичный дивизион
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|П
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|Айлендерс
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|2
|Вашингтон
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|3
|Каролина
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|4
|Коламбус
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|5
|Нью-Джерси
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|6
|Питтсбург
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|7
|Рейнджерс
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|8
|Филадельфия
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|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Баффало
|0
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|2
|Бостон
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|0
|3
|Детройт
|0
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|0
|0
|4
|Монреаль
|0
|0
|0
|0
|5
|Оттава
|0
|0
|0
|0
|6
|Тампа-Бэй
|0
|0
|0
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|7
|Торонто
|0
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|0
|0
|8
|Флорида
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|0
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|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Аризона
|0
|0
|0
|0
|2
|Виннипег
|0
|0
|0
|0
|3
|Даллас
|0
|0
|0
|0
|4
|Колорадо
|0
|0
|0
|0
|5
|Миннесота
|0
|0
|0
|0
|6
|Нэшвилл
|0
|0
|0
|0
|7
|Сент-Луис
|0
|0
|0
|0
|8
|Чикаго
|0
|0
|0
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Анахайм
|0
|0
|0
|0
|2
|Ванкувер
|0
|0
|0
|0
|3
|Вегас
|0
|0
|0
|0
|4
|Калгари
|0
|0
|0
|0
|5
|Лос-Анджелес
|0
|0
|0
|0
|6
|Сан-Хосе
|0
|0
|0
|0
|7
|Сиэтл
|0
|0
|0
|0
|8
|Эдмонтон
|0
|0
|0
|0
|7.10
|21:00
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Нэшвилл – Сан-Хосе
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