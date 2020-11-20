«Оттава» подписала контракт с российским нападающим Соколовым
22:17
«Оттава» подписала контракт с нападающим Егором Соколовым. Молодой российский форвард заключил стандартный контракт на три года, сообщает Twitter «Сенаторов».
Нападающий «Кейп Бретон» из юниорской лиги Квебека был выбран «Оттавой» под общим 61-м номером на драфте-2020.
Последним российским хоккеистом, выбранным «Оттавой» на драфте до этого, был Руслан Башкиров. Это случилось в 2007 году.
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