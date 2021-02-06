«Оттава» уступила «Монреалю»

«Монреаль» на выезде обыграл «Оттаву» (2:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

В составе хозяев отличился Колин Уайт, у гостей забивали Джефф Питри и Джош Андерсон. В составе «Оттаваы» на лед выходили россияне Артем Зуб, Никита Зайцев и Евгений Дадонов, у «Монреаля» — Александр Романов. Результативными действиями они не отметились.

«Монреаль» набрал 18 очков и лидирует в Северном дивизионе. У «Оттавы» пять очков и седьмое место.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Оттава» — «Монреаль» — 1:2 (1:1, 0:0, 0:1)

Голы: Питри — 6 (бол.), 6:10 — 0:1. Уайт — 2 (бол., Степан, Норрис), 12:08 — 1:1. Андерсон — 8 (Сузуки, Друэн), 41:35 — 1:2.

Вратари: Мюррей (59:23) — Аллен.

Штраф: 6 — 12.

Броски: 35 (8+13+14) — 32 (19+7+6).

Наши: Дадонов (18.55/2/0), Зайцев (20.39/3/0), Зуб (14.59/0/-1) — Романов (14.18/1/0).

6 февраля. Оттава. Canadian Tire Centre.