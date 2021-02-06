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Худобин отстранен от игры по дисциплинарным причинам. Россиянин опоздал на тренировку

23:30
Антон Худобин. Фото USA Today Sports
Антон Худобин. Фото USA Today Sports
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Главный тренер «Далласа» Рик Боунесс коротко объяснил, почему голкипер Антон Худобин пропустит предстоящий матч регулярного чемпионата НХЛ против «Чикаго». Российский вратарь опоздал на последнюю тренировку команды и появился на льду только к самому концу занятия.

«У меня очень мало требований, но, черт побери, лучше бы вы их придерживались», — приводит слова Боунесса в Twitter журналист Майк Хейка.

В нынешнем сезоне 34-летний Худобин принял участие в шести матчах, в которых одержал три победы при коэффициенте надежности 2,51.

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