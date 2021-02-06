Худобин отстранен от игры по дисциплинарным причинам. Россиянин опоздал на тренировку

Главный тренер «Далласа» Рик Боунесс коротко объяснил, почему голкипер Антон Худобин пропустит предстоящий матч регулярного чемпионата НХЛ против «Чикаго». Российский вратарь опоздал на последнюю тренировку команды и появился на льду только к самому концу занятия.

«У меня очень мало требований, но, черт побери, лучше бы вы их придерживались», — приводит слова Боунесса в Twitter журналист Майк Хейка.

В нынешнем сезоне 34-летний Худобин принял участие в шести матчах, в которых одержал три победы при коэффициенте надежности 2,51.