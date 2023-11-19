«Оттава» — «Миннесота»: видеообзор матча

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«Оттава» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла «Миннесоту» — 2:1 Б. Встреча проходила в Стокгольме.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

В основное время за «Оттаву» отличился Эрик Браннстрем. Единственную шайбу «Миннесоты» забросил Марко Росси. Победный буллит реализовал Джош Норрис.

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