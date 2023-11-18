Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

18 ноября, 23:50

«Филадельфия» в овертайме обыграла «Вегас»

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

«Филадельфия» в овертайме победила «Вегас» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3.

За «Флайерз» забили Оуэн Типпетт, Тайсон Форстер, Шон Уокер и Трэвис Конекны, гол которого принес команде победу. Российский защитник клуба Егор Замула провел на льду 13 минут 18 секунд и не отметился результативными действиями.

У «Голден Найтс» отличились Вильям Карлссон и Джонатан Маршессо, оформивший дубль. Российский форвард команды Иван Барбашев не набрал очков.

«Филадельфия» набрала 19 очков в 17 матчах и занимает пятое место на «Востоке». «Вегас» лидирует на «Западе» с 28 баллами в 18 играх.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Филадельфия» — «Вегас» — 4:3 ОТ (1:0, 2:3, 0:0, 1:0)

Голы: Типпетт — 7 (бол., Санхейм, Аткинсон), 15:29 — 1:0. Форстер — 1 (бол., Санхейм, Типпетт), 20:59 — 2:0. Карлссон — 9 (Маршессо), 24:01 — 2:1. Маршессо — 8 (Теодор, Айкел), 35:00 — 2:2. Уокер — 3 (Силер, Кутюрье), 35:25 — 3:2. Маршессо — 9 (бол., Стоун, Теодор), 39:05 — 3:3. Кутюрье — 4, 61:00 — 4:3.

Вратари: Харт — Томпсон.

Штраф: 10 — 23.

Броски: 38 (16+16+5+1) — 31 (8+13+10+0).

Наши: Замула (13.18/2/0) — Барбашев (13.56/2/+1).

18 ноября. Филадельфия. Wells Fargo Center. 18113 зрителей.

НХЛ
ХК Вегас Голден Найтс
ХК Филадельфия Флайерз
0
Читайте также
«Постараюсь добиться большего». Медведев завершил отличный сезон и собирается попробовать что-то новое
Синнер обыграл Медведева и вышел в финал Итогового турнира ATP
Полиция сообщила подробности смерти двоих россиян в Индии
Стали известны подробности убийства школьника в Красноярском крае
Источник сообщил о задержании в Москве участницы шоу «Пацанки»
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Чикаго» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Сан-Хосе» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Вашингтон» — «Коламбус»: смотреть трансляцию матча НХЛ в прямом эфире (видео)

НХЛ: «Миннесота» проиграла «Оттаве», «Вашингтон» — «Коламбус». Расписание матчей 18 и 19 ноября
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 14 11 3 23
2 Филадельфия 17 9 8 19
3 Вашингтон 14 8 6 18
4 Каролина 16 9 7 18
5 Нью-Джерси 15 8 7 17
6 Питтсбург 15 8 7 16
7 Айлендерс 16 5 11 15
8 Коламбус 17 4 13 12
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 15 12 3 26
2 Флорида 17 11 6 23
3 Торонто 16 9 7 20
4 Детройт 17 8 9 19
5 Тампа-Бэй 17 7 10 18
6 Оттава 15 8 7 16
7 Монреаль 17 7 10 16
8 Баффало 17 7 10 15
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 15 11 4 23
2 Колорадо 15 10 5 20
3 Виннипег 16 9 7 20
4 Аризона 16 8 8 18
5 Сент-Луис 15 8 7 17
6 Миннесота 16 5 11 13
7 Чикаго 14 5 9 10
8 Нэшвилл 15 5 10 10
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 18 13 5 28
2 Ванкувер 17 12 5 25
3 Лос-Анджелес 15 9 6 21
4 Анахайм 17 9 8 18
5 Сиэтл 18 6 12 16
6 Калгари 16 6 10 14
7 Эдмонтон 15 5 10 11
8 Сан-Хосе 17 3 14 7
Результаты / календарь
9.11
10.11
11.11
12.11
13.11
14.11
15.11
16.11
17.11
18.11
19.11
20.11
21.11
23.11
24.11
25.11
19.11 00:00
Тампа-Бэй – Эдмонтон
 - : -
19.11 03:00
Каролина – Питтсбург
 - : -
19.11 03:00
Нью-Джерси – Рейнджерс
- : -
19.11 03:00
Виннипег – Аризона
 - : -
19.11 03:00
Калгари – Айлендерс
- : -
19.11 03:00
Бостон – Монреаль
 - : -
19.11 03:30
Вашингтон – Коламбус
 - : -
19.11 05:00
Даллас – Колорадо
 - : -
19.11 06:00
Ванкувер – Сиэтл
 - : -
19.11 06:30
Лос-Анджелес – Сент-Луис
 - : -
19.11 16:00
Миннесота – Торонто
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Джей Ти Миллер

Джей Ти Миллер

Ванкувер

 17 27
Элиас Петтерссон

Элиас Петтерссон

Ванкувер

 17 27
Куинн Хьюз

Куинн Хьюз

Ванкувер

 17 27
И Г
Брок Босер

Брок Босер

Ванкувер

 17 13
Сэм Райнхарт

Сэм Райнхарт

Флорида

 17 13
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 16 13
И КН
Луи Доминге

Луи Доминге

Рейнджерс

 1 1
Джереми Суэймен

Джереми Суэймен

Бостон

 7 1.69
Чарли Линдгрен

Чарли Линдгрен

Вашингтон

 4 1.76

Наши в НХЛ

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости