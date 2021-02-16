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«Оттава» благодаря дублю Дадонова впервые в истории победила, уступая в 4 шайбы

09:08
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«Оттава» одержала победу над «Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:5 ОТ. По ходу встречи «Сенаторз» проигрывали 1:5. Это первый случай в истории «Сенаторз», когда они смогли отыграться с разницы в четыре шайбы и победить.

Примечательно, что две шайбы забросил россиянин Евгений Дадонов. Первый гол перевел встречу в овертайм, а второй стал победным.

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