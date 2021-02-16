«Оттава» благодаря дублю Дадонова впервые в истории победила, уступая в 4 шайбы
09:08
«Оттава» одержала победу над «Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:5 ОТ. По ходу встречи «Сенаторз» проигрывали 1:5. Это первый случай в истории «Сенаторз», когда они смогли отыграться с разницы в четыре шайбы и победить.
Примечательно, что две шайбы забросил россиянин Евгений Дадонов. Первый гол перевел встречу в овертайм, а второй стал победным.
Evgenii Dadonov scored the overtime winner as the @Senators overcame a deficit of 4+ goals to win for the first time in franchise history. #NHLStats pic.twitter.com/mEUZuC5cTE— NHL Public Relations (@PR_NHL) February 16, 2021
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю