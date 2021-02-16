«Сан-Хосе» обыграл «Анахайм» и покинул последнее место Западного дивизиона

«Сан-Хосе» в матче регулярного сезона НХЛ 16 февраля обыграл «Анахайм» (3:2).

Два очка у «акул» набрал канадский форвард Логан Кутюр, записавший в свой актив заброшенную шайбу и результативную передачу.

После этой победы «Сан-Хосе» поднялся на шестое место в Западном дивизионе с 13 очками, у «Анахайма» 15 очков и пятое место.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Сан-Хосе» — «Анахайм» — 3:2 (1:1, 2:0, 0:1)

Голы: Стил — 1 (Хейнен, Сильферберг), 0:50 — 0:1. Леонард — 1 (бол., Ферраро, Майер), 9:43 — 1:1. Лабанк — 2 (Кейн, Кутюр), 24:48 — 2:1. Кутюр — 7, 31:15 — 3:1. Комтуа — 7 (Ракелль, Фаулер), 42:00 — 3:2.

Вратари: Джонс — Гибсон (57:59 — 58:32, 58:55).

Штраф: 2 — 4.

Броски: 29 (10+13+6) — 28 (15+4+9).

Наши: Кныжов (21.41/1/+1) — -.

16 февраля. Сан-Хосе. SAP Center.