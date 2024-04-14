Отец Малкина сравнил атмосферу на матчах НХЛ и играх Кубка Гагарина

Отец нападающего «Питтсбурга» Евгения Малкина Владимир поделился мнением об атмосфере на матчах регулярного чемпионата НХЛ и Кубка Гагарина.

«Я думаю, плей-офф КХЛ и регулярка НХЛ похожи. Все зависит от стадиона — там они большие, большая атмосфера и больше шума», — приводит слова Малкина ТАСС.

В текущем сезоне 37-летний Малкин провел 80 матчей в НХЛ, набрав 65 (26+39) очков.

«Питтсбург» с 86 очками занимает 11-е место в Восточной конференции.