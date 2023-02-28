Орлов признан третьей звездой матча с «Эдмонтоном»

Защитник «Бостона» Дмитрий Орлов стал третьей звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Эдмонтона» (3:2).

31-летний россиянин в этом матче оформил две результативные передачи. Первой звездой признан автор дубля форфаврд «Ойлерз» Коннор Макдэвид. Вторая звезда — форвард «Брюинз» Павел Заха, забивший победный гол.

В текущем сезоне Орлов провел 45 матчей в НХЛ, в которых набрал 21 (3+18) очко.