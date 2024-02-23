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Сегодня, 07:07

«Нью-Джерси» — «Рейнджерс»: видеообзор матча НХЛ

Руслан Минаев
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«Рейнджерс» на выезде переиграли «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:1. Команда из Нью-Йорка одержала 9-ю победу подряд.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

«Рейнджерс» набрали 79 очков и поднялись на первую строчку в Восточной конференции. «Нью-Джерси» располагается на 10-й строчке — 60 очков.

НХЛ
ХК Нью-Джерси Дэвилз
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
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Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 57 38 19 79
2 Каролина 56 34 22 73
3 Филадельфия 57 30 27 67
4 Вашингтон 55 26 29 60
5 Нью-Джерси 56 28 28 60
6 Айлендерс 56 23 33 60
7 Питтсбург 54 25 29 58
8 Коламбус 55 18 37 46
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 58 34 24 80
2 Флорида 57 37 20 78
3 Торонто 55 31 24 70
4 Детройт 56 30 26 66
5 Тампа-Бэй 58 30 28 65
6 Баффало 56 25 31 54
7 Монреаль 57 22 35 52
8 Оттава 54 24 30 51
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 58 34 24 76
2 Колорадо 58 35 23 75
3 Виннипег 54 34 20 73
4 Сент-Луис 56 30 26 62
5 Нэшвилл 56 29 27 60
6 Миннесота 56 26 30 58
7 Аризона 56 23 33 50
8 Чикаго 57 15 42 33
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Ванкувер 58 37 21 80
2 Вегас 56 32 24 70
3 Эдмонтон 53 33 20 68
4 Лос-Анджелес 54 28 26 66
5 Калгари 57 27 30 59
6 Сиэтл 55 23 32 57
7 Анахайм 56 20 36 42
8 Сан-Хосе 55 15 40 35
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28.02
23.02 03:00
Питтсбург – Монреаль
 4 : 1
23.02 03:00
Тампа-Бэй – Вашингтон
 3 : 5
23.02 03:00
Оттава – Даллас
 4 : 1
23.02 03:00
Детройт – Колорадо
 2 : 1 ОТ
23.02 03:00
Каролина – Флорида
 1 : 0
23.02 03:00
Нью-Джерси – Рейнджерс
1 : 5
23.02 04:00
Сент-Луис – Айлендерс
4 : 0
23.02 05:00
Калгари – Бостон
 3 : 2 ОТ
23.02 06:00
Сиэтл – Ванкувер
 - : -
23.02 06:00
Вегас – Торонто
 - : -
23.02 06:30
Лос-Анджелес – Нэшвилл
 - : -
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Лидеры
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Вратари (КН)
И О
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 57 95
Нэйтан Маккиннон

Нэйтан Маккиннон

Колорадо

 58 93
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 51 85
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 54 51
Сэм Райнхарт

Сэм Райнхарт

Флорида

 57 39
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 58 36
И КН
Луи Доминге

Луи Доминге

Рейнджерс

 1 1
Ярослав Аскаров

Ярослав Аскаров

Нэшвилл

 2 1.41
Энтони Столарз

Энтони Столарз

Флорида

 17 1.97
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