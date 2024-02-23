«Нью-Джерси» — «Рейнджерс»: видеообзор матча НХЛ

«Рейнджерс» на выезде переиграли «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:1. Команда из Нью-Йорка одержала 9-ю победу подряд.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

«Рейнджерс» набрали 79 очков и поднялись на первую строчку в Восточной конференции. «Нью-Джерси» располагается на 10-й строчке — 60 очков.