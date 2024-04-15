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Сегодня, 22:10

«Нью-Джерси» — «Айлендерс»: смотреть трансляцию матча НХЛ

«Нью-Джерси» и «Айлендерс» сыграют в матче НХЛ 16 апреля
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин.
Илья Сорокин.
Фото USA Today Sports

«Нью-Джерси» в ночь на 16 апреля встретится с «Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Игра на территории арены «Пруденшал-центр» начнется в 02.00 по московскому времени.

Смотреть бесплатно видеотрансляцию встречи «Нью-Джерси» — «Айлендерс» можно с помощью тематических сообществ в соцсети «ВКонтакте». Приводим следующие варианты — первый, второй и третий.

В матч-центре «СЭ» будут доступны формальные события противостояния НХЛ между «Дэвилз» и «Айлендерс».

«Айлендерс» с 90 очками идут на седьмом месте в турнирной таблице Восточной конференции после 80 матчей. «Нью-Джерси» находится на 13-й строчке на Востоке с 81 баллом после 81 встречи.

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Хоккей
НХЛ
ХК Нью-Джерси Дэвилз
ХК Нью-Йорк Айлендерс
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Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 81 54 27 112
2 Каролина 81 52 29 111
3 Айлендерс 80 37 43 90
4 Вашингтон 80 38 42 87
5 Филадельфия 81 38 43 87
6 Питтсбург 80 37 43 86
7 Нью-Джерси 81 38 43 81
8 Коламбус 81 26 55 64
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 80 47 33 109
2 Флорида 81 51 30 108
3 Торонто 80 46 34 102
4 Тампа-Бэй 80 44 36 96
5 Детройт 80 39 41 87
6 Баффало 81 38 43 82
7 Оттава 80 36 44 76
8 Монреаль 80 30 50 74
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 81 51 30 111
2 Виннипег 80 50 30 106
3 Колорадо 81 49 32 105
4 Нэшвилл 81 47 34 99
5 Сент-Луис 81 43 38 91
6 Миннесота 80 38 42 86
7 Аризона 81 35 46 75
8 Чикаго 80 23 57 51
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Ванкувер 80 49 31 107
2 Эдмонтон 79 48 31 102
3 Лос-Анджелес 80 43 37 97
4 Вегас 80 44 36 96
5 Калгари 80 37 43 79
6 Сиэтл 80 33 47 79
7 Анахайм 81 26 55 57
8 Сан-Хосе 80 19 61 47
Результаты / календарь
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15.04
16.04
17.04
18.04
19.04
15.04 01:00
Чикаго – Каролина
 2 : 4
15.04 03:00
Калгари – Аризона
 6 : 5
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 79 141
Нэйтан Маккиннон

Нэйтан Маккиннон

Колорадо

 81 138
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 74 130
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 79 69
Сэм Райнхарт

Сэм Райнхарт

Флорида

 81 55
Зак Хаймэн

Зак Хаймэн

Эдмонтон

 78 55
И КН
Луи Доминге

Луи Доминге

Рейнджерс

 1 1
Ярослав Аскаров

Ярослав Аскаров

Нэшвилл

 2 1.41
Фредерик Андерсен

Фредерик Андерсен

Каролина

 16 1.84

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