Новый сезон в НХЛ может стартовать в январе 2021 года

Новый сезон в национальной хоккейной лиге (НХЛ) может стартовать в январе 2021 года. По словам комиссара лиги Гэри Беттмэна, руководство рассчитывает, что сезон-2020/21 пройдет в полном формате, в том числе матчи «Зимней классики», который обысно играет 1 января. В следующему году игра на открытом воздухе должна состояться на стадионе «Тарджет Филд» в Миннеаполисе, штат Миннесота.

Напомним, во вторник было принято решение о досрочном завершении регулярного чемпионата, который был прерван из-за коронавируса. Сезон возобновится в формате плей-офф из 24 команд.