Новиков считает, что в России должны снять фильм об Овечкине
Заслуженный тренер России Юрий Новиков выразил поддержку капитану «Вашингтона» Александру Овечкину, не так давно пережившему смерть отца.
«Сейчас мы все очень сильно переживаем за «Вашингтон». Это очень жизненная ситуация. Только Овечкин понимает и чувствует, насколько тяжело ему сейчас после трагедии переключиться, выйти на лед и снова начать сражаться. Это драматургия, достойная фильма. Может быть, когда-нибудь в Голливуде про Александра снимут документальное кино? Мы видим нашего великого нападающего только на льду, а его внутреннее состояние и душа, шишки и болячки — их никто не измерял. Когда-то, может быть, будут снимать фильм. Но этим должны заниматься в первую очередь наши, российские кинематографисты. Он этого достоин», — приводит слова Новикова «РБ Спорт».
14 февраля нападающий покинул США и отправился в Москву, 15 февраля стало известно, что его отец, Михаил Овечкин умер в возрасте 71 года.
В этом сезоне Овечкин провел 57 матчей и набрал 57 (33+24) очков.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|58
|39
|19
|86
|2
|Нью-Джерси
|59
|39
|20
|83
|3
|Рейнджерс
|60
|34
|26
|77
|4
|Айлендерс
|63
|31
|32
|69
|5
|Питтсбург
|59
|29
|30
|67
|6
|Вашингтон
|62
|29
|33
|64
|7
|Филадельфия
|61
|23
|38
|56
|8
|Коламбус
|60
|19
|41
|44
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|59
|46
|13
|97
|2
|Торонто
|60
|37
|23
|82
|3
|Тампа-Бэй
|59
|37
|22
|78
|4
|Баффало
|58
|31
|27
|66
|5
|Детройт
|59
|28
|31
|64
|6
|Флорида
|61
|29
|32
|64
|7
|Оттава
|59
|29
|30
|62
|8
|Монреаль
|59
|25
|34
|54
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|60
|31
|29
|75
|2
|Колорадо
|58
|34
|24
|73
|3
|Миннесота
|60
|33
|27
|72
|4
|Виннипег
|60
|35
|25
|71
|5
|Нэшвилл
|57
|29
|28
|64
|6
|Сент-Луис
|59
|26
|33
|57
|7
|Аризона
|59
|20
|39
|49
|8
|Чикаго
|59
|21
|38
|47
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|60
|35
|25
|76
|2
|Лос-Анджелес
|61
|33
|28
|74
|3
|Эдмонтон
|61
|32
|29
|72
|4
|Сиэтл
|59
|32
|27
|70
|5
|Калгари
|60
|27
|33
|66
|6
|Ванкувер
|60
|24
|36
|53
|7
|Сан-Хосе
|60
|18
|42
|48
|8
|Анахайм
|61
|20
|41
|47
|1.03
|03:00
|
Оттава – Детройт
|- : -
|1.03
|03:00
|
Тампа-Бэй – Флорида
|- : -
|1.03
|03:30
|
Баффало – Коламбус
|- : -
|1.03
|04:00
|
Виннипег – Лос-Анджелес
|- : -
|1.03
|04:00
|
Миннесота – Айлендерс
|- : -
|1.03
|04:00
|
Нэшвилл – Питтсбург
|- : -
|1.03
|04:00
|
Сент-Луис – Сиэтл
|- : -
|1.03
|05:00
|
Аризона – Чикаго
|- : -
|1.03
|05:00
|
Калгари – Бостон
|- : -
|1.03
|06:30
|
Сан-Хосе – Монреаль
|- : -
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|61
|115
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|59
|89
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|59
|85
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|61
|50
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|59
|42
|
|
Микко Рантанен
Колорадо
|58
|40
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|37
|1.85
|
|
Филип Густавссон
Миннесота
|27
|2.06
|
|
Илья Самсонов
Торонто
|31
|2.27