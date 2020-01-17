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«Никто не заставит истекать меня кровью». Овечкину разбили губы в матче с «Нью-Джерси»

03:46
Александр Овечкин.
Александр Овечкин.
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Российскому нападающему «Вашингтона» Александру Овечкину досталось в начале матча регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси». Пресс-служба клуба опубликовала в Twitter кадры, на которых россиянин говорит с кровью на губах.

«Никто не заставит меня истекать кровью», — говорится в сообщении.

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