«Никто не заставит истекать меня кровью». Овечкину разбили губы в матче с «Нью-Джерси»
03:46
Российскому нападающему «Вашингтона» Александру Овечкину досталось в начале матча регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси». Пресс-служба клуба опубликовала в Twitter кадры, на которых россиянин говорит с кровью на губах.
«Никто не заставит меня истекать кровью», — говорится в сообщении.
Nobody makes me bleed my own blood pic.twitter.com/arkF8dKtNX— Washington Capitals (@Capitals) January 17, 2020
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