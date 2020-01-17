«Никто не заставит истекать меня кровью». Овечкину разбили губы в матче с «Нью-Джерси»

Российскому нападающему «Вашингтона» Александру Овечкину досталось в начале матча регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси». Пресс-служба клуба опубликовала в Twitter кадры, на которых россиянин говорит с кровью на губах.

«Никто не заставит меня истекать кровью», — говорится в сообщении.