Николишин оценил шансы российских хоккеистов быть выбранными в первом раунде драфта НХЛ
Чемпион мира Андрей Николишин считает, что российские хоккеисты Павел Минтюков и Данила Юров имеют высокие шансы быть выбранными в первом раунде драфта НХЛ 2022 года.
«Конечно, шансы на выбор в первом раунде у Минтюкова высоки. Кто-то, возможно, из клубов боится выбирать россиян, а кому-то все равно, в данном случае индивидуальный подход, за всех тут нельзя отвечать. Думаю, Юров однозначно будет выбран, но не знаю, насколько высоко, много всего может произойти», — приводит слова Николишина ТАСС.
Драфт НХЛ 2022 года состоится в Монреале. В ночь на пятницу пройдет первый раунд.
18-летний Минтюков является воспитанником школы ЦСКА, выступал в МХЛ за столичное «Динамо». Минувший сезон провел в Хоккейной лиге Онтарио за команду «Сагино», в 67 матчах защитник забросил 17 шайб и отдал 45 результативных передач.
18-летний Юров играл за магнитогорский «Металлург», в КХЛ за два сезона принял участие в 64 матчах, забросил две шайбы и отдал одну результативную передачу. В составе юниорской сборной России форвард стал серебряным призером чемпионата мира 2021 года.
|Столичный дивизион
|И
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|П
|О
|1
|Айлендерс
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|2
|Вашингтон
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|3
|Каролина
|0
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|0
|4
|Коламбус
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|0
|5
|Нью-Джерси
|0
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|0
|0
|6
|Питтсбург
|0
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|7
|Рейнджерс
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|8
|Филадельфия
|0
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|0
|0
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Баффало
|0
|0
|0
|0
|2
|Бостон
|0
|0
|0
|0
|3
|Детройт
|0
|0
|0
|0
|4
|Монреаль
|0
|0
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|0
|5
|Оттава
|0
|0
|0
|0
|6
|Тампа-Бэй
|0
|0
|0
|0
|7
|Торонто
|0
|0
|0
|0
|8
|Флорида
|0
|0
|0
|0
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Аризона
|0
|0
|0
|0
|2
|Виннипег
|0
|0
|0
|0
|3
|Даллас
|0
|0
|0
|0
|4
|Колорадо
|0
|0
|0
|0
|5
|Миннесота
|0
|0
|0
|0
|6
|Нэшвилл
|0
|0
|0
|0
|7
|Сент-Луис
|0
|0
|0
|0
|8
|Чикаго
|0
|0
|0
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Анахайм
|0
|0
|0
|0
|2
|Ванкувер
|0
|0
|0
|0
|3
|Вегас
|0
|0
|0
|0
|4
|Калгари
|0
|0
|0
|0
|5
|Лос-Анджелес
|0
|0
|0
|0
|6
|Сан-Хосе
|0
|0
|0
|0
|7
|Сиэтл
|0
|0
|0
|0
|8
|Эдмонтон
|0
|0
|0
|0
|7.10
|21:00
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Нэшвилл – Сан-Хосе
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