Николишин оценил шансы российских хоккеистов быть выбранными в первом раунде драфта НХЛ

Чемпион мира Андрей Николишин считает, что российские хоккеисты Павел Минтюков и Данила Юров имеют высокие шансы быть выбранными в первом раунде драфта НХЛ 2022 года.

«Конечно, шансы на выбор в первом раунде у Минтюкова высоки. Кто-то, возможно, из клубов боится выбирать россиян, а кому-то все равно, в данном случае индивидуальный подход, за всех тут нельзя отвечать. Думаю, Юров однозначно будет выбран, но не знаю, насколько высоко, много всего может произойти», — приводит слова Николишина ТАСС.

Драфт НХЛ 2022 года состоится в Монреале. В ночь на пятницу пройдет первый раунд.

18-летний Минтюков является воспитанником школы ЦСКА, выступал в МХЛ за столичное «Динамо». Минувший сезон провел в Хоккейной лиге Онтарио за команду «Сагино», в 67 матчах защитник забросил 17 шайб и отдал 45 результативных передач.

18-летний Юров играл за магнитогорский «Металлург», в КХЛ за два сезона принял участие в 64 матчах, забросил две шайбы и отдал одну результативную передачу. В составе юниорской сборной России форвард стал серебряным призером чемпионата мира 2021 года.