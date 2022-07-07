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«Питтсбург» продлил контракт с Летангом на 6 лет с зарплатой в 36,6 миллиона долларов

Иван Торопцев
Корреспондент
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Крис Летанг.
Фото AFP

«Питтсбург» объявил о продлении контракта с защитником Крисом Летангом.

Новое соглашение с 35-летним канадцем рассчитано на 6 лет, хоккеист должен будет заработать за этот период 36,6 миллиона долларов.

Летанг был выбран «Питтсбургом» на драфте НХЛ-2005 под общим 62-м номером, защитник всю карьеру выступает за «Пингвинз». В составе команды он трижды становился обладателем Кубка Стэнли.

Напомним, что еще один форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин получает статус свободного агента. 6 июля генеральный менеджер «Пингвинз» Рон Хекстолл заявлял, что клуб продлит контракт с Летангом, но не стал упоминать ситуацию с Малкиным.

Источник: https://twitter.com/penguins/status/1545084745545125888
Крис Летанг
Хоккей
НХЛ
ХК Питтсбург Пингвинз
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