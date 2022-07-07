«Питтсбург» продлил контракт с Летангом на 6 лет с зарплатой в 36,6 миллиона долларов
«Питтсбург» объявил о продлении контракта с защитником Крисом Летангом.
Новое соглашение с 35-летним канадцем рассчитано на 6 лет, хоккеист должен будет заработать за этот период 36,6 миллиона долларов.
Летанг был выбран «Питтсбургом» на драфте НХЛ-2005 под общим 62-м номером, защитник всю карьеру выступает за «Пингвинз». В составе команды он трижды становился обладателем Кубка Стэнли.
Напомним, что еще один форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин получает статус свободного агента. 6 июля генеральный менеджер «Пингвинз» Рон Хекстолл заявлял, что клуб продлит контракт с Летангом, но не стал упоминать ситуацию с Малкиным.
The contract begins in the 2022.23 season, runs through the 2027.28 campaign, and carries an average annual value of $ 6.1 million.— Pittsburgh Penguins (@penguins) July 7, 2022
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Айлендерс
|0
|0
|0
|0
|2
|Вашингтон
|0
|0
|0
|0
|3
|Каролина
|0
|0
|0
|0
|4
|Коламбус
|0
|0
|0
|0
|5
|Нью-Джерси
|0
|0
|0
|0
|6
|Питтсбург
|0
|0
|0
|0
|7
|Рейнджерс
|0
|0
|0
|0
|8
|Филадельфия
|0
|0
|0
|0
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Баффало
|0
|0
|0
|0
|2
|Бостон
|0
|0
|0
|0
|3
|Детройт
|0
|0
|0
|0
|4
|Монреаль
|0
|0
|0
|0
|5
|Оттава
|0
|0
|0
|0
|6
|Тампа-Бэй
|0
|0
|0
|0
|7
|Торонто
|0
|0
|0
|0
|8
|Флорида
|0
|0
|0
|0
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Аризона
|0
|0
|0
|0
|2
|Виннипег
|0
|0
|0
|0
|3
|Даллас
|0
|0
|0
|0
|4
|Колорадо
|0
|0
|0
|0
|5
|Миннесота
|0
|0
|0
|0
|6
|Нэшвилл
|0
|0
|0
|0
|7
|Сент-Луис
|0
|0
|0
|0
|8
|Чикаго
|0
|0
|0
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Анахайм
|0
|0
|0
|0
|2
|Ванкувер
|0
|0
|0
|0
|3
|Вегас
|0
|0
|0
|0
|4
|Калгари
|0
|0
|0
|0
|5
|Лос-Анджелес
|0
|0
|0
|0
|6
|Сан-Хосе
|0
|0
|0
|0
|7
|Сиэтл
|0
|0
|0
|0
|8
|Эдмонтон
|0
|0
|0
|0
|7.10
|21:00
|
Нэшвилл – Сан-Хосе
|- : -