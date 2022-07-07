Фанаты «Миннесоты» в панике просят руководство клуба вернуть Капризова в США

Болельщики «Миннесоты» расстроены ситуацией с российскими хоккеистами и обращаются к руководству клуба в социальных сетях, с просьбой скорейшего возвращения форварда Кирилла Капризова в США.

По данным генерального менеджера «Уайлд» Билла Герина, Капризов в настоящий момент находится в России.

Болельщики уже начинают шутить на эту тему. Например, сделали вот такую афишу в стиле фильма «Спасти рядового Райана».

Кирилл Капризов.

А одна из болельщиц заявила, что готова выйти замуж за Кирилла, чтобы он получил гражданство США и смог остаться в клубе.

Также фанаты используют хештэг FreeKirill.

«Заберите Кирилла из России пожалуйста!»

«Помогите Капризову!»

«Пожалуйста, доставьте Кирилла в США в целости и сохранности».

6 июля «СЭ» сообщал, что Капризов более чем за три месяца до старта сезона НХЛ вернулся в США из России, где проводил отпуск. Это связано с ситуацей вокруг Ивана Федотова, которого отправили в воинскую часть Северодвинска для прохождения службы.

Ранее в Сети появилась информация, что Капризов подозревается в покупке военного билета в 2017 году. Однако отец форварда опроверг это в комментарии «СЭ».

В прошлом сезоне Капризов провел в регулярке НХЛ 81 матч за «Миннесоту» и набрал 108 (47+61) очков. В плей-офф — 6 игр и 8 (7+1) очков.