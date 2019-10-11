Нападающий «Тампа-Бэй» Никита Кучеров рассказал про свою дисквалификацию в прошедшем плей-офф за толчок на борт защитника « » Маркуса Нутиваары. По его словам, так поступать нельзя.

— Меня просто охватили эмоции. Это было глупо, — цитирует кучерова The Athletic. — Я не хотел его травмировать и делать что-то плохое. Нужно сделать выводы. Так поступать нельзя, особенно в плей-офф. Я должен показывать свой лучший хоккей.

— В конце регулярки в 2015 году, когда Овечкин претендовал на очередной «Харт Трофи», он сказал мне: «Если четсно, то мне не нужны индивидуальные награды. Если я выиграю — отлично, но мне и этой организации нужен кубок. Я хочу быть эгоистом именно в этом».

— Скажу то же самое, что и Ови. Личные достижения меня не волнуют. Вернее, ты думаешь об этом просто потому, что хочешь играть хорошо. Но в конечном счете ты хочешь выиграть и увидеть на нем свое имя.