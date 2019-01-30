Никита Кучеров: "Работаю над броском дома, если мой сын не спит"

Российский нападающий "Тампы" Никита Кучеров рассказал официальному сайту НХЛ, как работает над своей игрой у себя дома.

Сначала форвард смотрит, не спит ли его четырехмесячный сын Макс, и только после этого начинает отрабатывать бросок.

– Я работаю над броском, если он не спит, – сказал Кучеров. – Не буду утверждать, что часто этим занимаюсь, но я делаю это, когда очень злюсь на себя из-за игры. Если шайба не идет в ворота, я направляюсь в гараж и начинаю бросать утяжеленные шайбы. Там у меня несколько шайб разного веса. Это меня успокаивает. Я занимаюсь этим сразу после игры, как только возвращаюсь домой. Команда может победить, но мне моя игра может не нравиться. Может быть в следующем матче все будет замечательно, но если не работать над собой, не получится подготовиться к следующему поединку, и он опять пройдет неудачно, как предыдущий.

На данный момент Кучеров является лучшим бомбардиром регулярного чемпионата НХЛ. В 49 сыгранных матчах он забросил 22 шайбы и отдал 56 результативных передач.