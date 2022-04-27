Ничушкин забросил 25-ю шайбу в сезоне

«Колорадо» открыл счет в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сент-Луисом».

На 3-й минуте второго периода голом отметился российский нападающий Валерий Ничушкин. Для него эта шайба стала 25-й в этом сезоне.