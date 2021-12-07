Ничушкин в матче с «Филадельфией» забросил седьмую шайбу в сезоне
04:33
Форвард «Колорадо» Валерий Ничушкин отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Филадельфии».
26-летний россиянин забросил шайбу на 22-й минуте и сделал счет 5:3. Для хоккеиста это седьмой гол в сезоне.
На данный момент Ничушкин набрал 12 (7+5) очков в 13 матчах сезона.
Spin move!#GoAvsGo pic.twitter.com/gIOFmzQOON— Colorado Avalanche (@Avalanche) December 7, 2021
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