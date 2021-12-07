Ничушкин в матче с «Филадельфией» забросил седьмую шайбу в сезоне

Форвард «Колорадо» Валерий Ничушкин отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Филадельфии».

26-летний россиянин забросил шайбу на 22-й минуте и сделал счет 5:3. Для хоккеиста это седьмой гол в сезоне.

На данный момент Ничушкин набрал 12 (7+5) очков в 13 матчах сезона.