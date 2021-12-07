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Ничушкин в матче с «Филадельфией» забросил седьмую шайбу в сезоне

04:33
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Форвард «Колорадо» Валерий Ничушкин отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Филадельфии».

26-летний россиянин забросил шайбу на 22-й минуте и сделал счет 5:3. Для хоккеиста это седьмой гол в сезоне.

На данный момент Ничушкин набрал 12 (7+5) очков в 13 матчах сезона.

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Сергей Разин все материалы автора
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