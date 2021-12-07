Овечкин набрал 40 очков в 26 матчах сезона, показав свой лучший старт в НХЛ
04:22
Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Анахайма».
36-летний россиянин набрал 40 (20+20) очков в 26 матчах сезона. Это лучший результат игрока в первых играх — в сезоне-2009/10 форвард набрал 40 очков за 28 матчей.
20 goals, 20 assists for @ovi8.— NHL Public Relations (@PR_NHL) December 7, 2021
The @Capitals have had a player record 40 points in 26 or fewer games only one other season. #NHLStats: https://t.co/e7zsInDdhx pic.twitter.com/b8TSoiu8Np
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