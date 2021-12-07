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Овечкин набрал 40 очков в 26 матчах сезона, показав свой лучший старт в НХЛ

04:22
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Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Анахайма».

36-летний россиянин набрал 40 (20+20) очков в 26 матчах сезона. Это лучший результат игрока в первых играх — в сезоне-2009/10 форвард набрал 40 очков за 28 матчей.

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Сергей Разин все материалы автора
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