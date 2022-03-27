«Лос-Анджелес» дома победил «Сиэтл»

«Лос-Анджелес» обыграл «Сиэтл» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:2.

В составе «Кингз» отличились Габриэль Виларди, Анже КОпитар, Джордан Спенс и Шон Дурзи. У «Сиэтла» забили Даниэль Спронг и Морган Гики.

«Лос-Анджелес» занимает четвертое место в таблице Западной конференции с 81 очком в 67 матчах, «Сиэтл» идет на 15-й строчке с 46 очками в 65 играх.

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«Лос-Анджелес» — «Сиэтл» — 4:2 (1:0, 2:1, 1:1)

Голы: Виларди — 2 (Мяяття), 15:05 — 1:0. Копитар — 17 (Иафалло, Кемпе), 24:17 — 2:0. Спронг — 10 (Соуси), 26:29 — 2:1. Спенс — 1 (Калиев, Лизотт), 35:47 — 3:1. Дурзи — 3 (бол., Копитар, Кемпе), 43:35 — 4:1. Гики — 6 (Борген, Линд), 59:56 — 4:2.

Вратари: Петерсен — Грубауэр.

Штраф: 4 — 6.

Броски: 27 (10+11+6) — 25 (5+10+10).

27 марта. Лос-Анджелес. Staples Center.