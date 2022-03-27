«Лос-Анджелес» дома победил «Сиэтл»
«Лос-Анджелес» обыграл «Сиэтл» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:2.
В составе «Кингз» отличились Габриэль Виларди, Анже КОпитар, Джордан Спенс и Шон Дурзи. У «Сиэтла» забили Даниэль Спронг и Морган Гики.
«Лос-Анджелес» занимает четвертое место в таблице Западной конференции с 81 очком в 67 матчах, «Сиэтл» идет на 15-й строчке с 46 очками в 65 играх.
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«Лос-Анджелес» — «Сиэтл» — 4:2 (1:0, 2:1, 1:1)
Голы: Виларди — 2 (Мяяття), 15:05 — 1:0. Копитар — 17 (Иафалло, Кемпе), 24:17 — 2:0. Спронг — 10 (Соуси), 26:29 — 2:1. Спенс — 1 (Калиев, Лизотт), 35:47 — 3:1. Дурзи — 3 (бол., Копитар, Кемпе), 43:35 — 4:1. Гики — 6 (Борген, Линд), 59:56 — 4:2.
Вратари: Петерсен — Грубауэр.
Штраф: 4 — 6.
Броски: 27 (10+11+6) — 25 (5+10+10).
27 марта. Лос-Анджелес. Staples Center.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|65
|43
|22
|93
|2
|Питтсбург
|66
|39
|27
|88
|3
|Рейнджерс
|65
|41
|24
|87
|4
|Вашингтон
|67
|37
|30
|84
|5
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|32
|34
|69
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|Айлендерс
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|28
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|8
|Нью-Джерси
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|23
|42
|51
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|64
|44
|20
|94
|2
|Бостон
|65
|41
|24
|87
|3
|Тампа-Бэй
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|40
|24
|86
|4
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|64
|40
|24
|85
|5
|Детройт
|65
|26
|39
|60
|6
|Баффало
|65
|23
|42
|55
|7
|Оттава
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|23
|42
|52
|8
|Монреаль
|65
|18
|47
|46
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|65
|46
|19
|97
|2
|Миннесота
|63
|39
|24
|82
|3
|Сент-Луис
|64
|35
|29
|79
|4
|Нэшвилл
|65
|37
|28
|78
|5
|Даллас
|64
|36
|28
|75
|6
|Виннипег
|66
|31
|35
|72
|7
|Чикаго
|66
|24
|42
|58
|8
|Аризона
|64
|20
|44
|44
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|65
|40
|25
|88
|2
|Лос-Анджелес
|67
|36
|31
|81
|3
|Эдмонтон
|66
|36
|30
|77
|4
|Вегас
|68
|36
|32
|76
|5
|Ванкувер
|67
|32
|35
|73
|6
|Сан-Хосе
|65
|29
|36
|66
|7
|Анахайм
|67
|27
|40
|65
|8
|Сиэтл
|65
|20
|45
|46
|27.03
|02:00
|
Даллас – Ванкувер
|1 : 4
|27.03
|02:00
|
Вашингтон – Нью-Джерси
|4 : 3
|27.03
|02:00
|
Монреаль – Торонто
|4 : 2
|27.03
|02:00
|
Оттава – Флорида
|3 : 4 Б
|27.03
|03:00
|
Миннесота – Коламбус
|3 : 2 ОТ
|27.03
|03:00
|
Сент-Луис – Каролина
|2 : 7
|27.03
|05:00
|
Калгари – Эдмонтон
|9 : 5
|27.03
|05:30
|
Лос-Анджелес – Сиэтл
|4 : 2
|27.03
|05:30
|
Сан-Хосе – Анахайм
|4 : 1
|27.03
|21:00
|
Айлендерс – Тампа-Бэй
|- : -
|27.03
|23:59
|
Питтсбург – Детройт
|- : -
|27.03
|23:59
|
Рейнджерс – Баффало
|- : -
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|65
|97
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|66
|94
|
|
Джонни Годро
Калгари
|65
|90
|И
|Г
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|66
|47
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|59
|47
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|65
|44
|И
|КН
|
|
Джереми Суэймен
Бостон
|31
|2.08
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|44
|2.1
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|43
|2.11