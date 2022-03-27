Таблица лучших снайперов сезона в НХЛ: Драйзайтль догнал Мэттьюса, Овечкин поднялся на четвертое место

Овечкин поднялся на четвертое место в таблице лучших снайперов сезона в НХЛ

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин поднялся на четвертое место в таблице лучших снайперов сезона-2021/22 в НХЛ.

Овечкин забросил победную шайбу в матче регулярного чемпионата против «Нью-Джерси» (4:3), которая стала для него 42-й в сезоне. Благодаря этому россиянин опередил Кайла Коннора из «Виннипега», у которого 41 гол.

Форвард «Эдмонтона» Леон Драйзайтль благодаря хет-трику в игре с «Калгари» (5:9) догнал нападающего «Торонто» Остона Мэттьюса. Теперь у обоих хоккеистов по 47 шайб в сезоне, они делят лидерство в списке лучших снайперов.

Список лучших снайперов НХЛ сезона-2021/22:

1. Остон Мэттьюс («Торонто») — 47 шайб в 59 матчах

1. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 47 шайб в 66 матчах

3. Крис Крайдер («Рейнджерс») — 44 шайбы в 65 матчах

4. Александр Овечкин («Вашингтон») — 42 шайбы в 65 матчах

5. Кайл Коннор («Виннипег») — 41 шайба в 66 матчах