Бригада технических работников признана первой звездой дня в НХЛ

Первой звездой дня в НХЛ признана бригада технических работников, которая восстанавливала качество льда во время матча регулярного чемпионата между «Колорадо» и «Вегасом» (3:2). Встреча прошла на открытом воздухе на озере Тахо.

Встреча была прервана после первого периода из-за тающего льда, а возобновлена только спустя девять часов. В это время работники старались привести лед в надлежащее состояние.

Второй звездой дня стала разминка «Питтсбурга», на которую хоккеисты вышли на лед в свитерах с 87-м номером нападающего Сидни Кросби в честь его 1000-го матча. При этом все игроки одновременно повторяли его ритуал по завязыванию шнурков.

33-летний Кросби стал первым игроком в истории «Питтсбурга», сыгравшим за команду 1 000 матчей.

Третьей звездой дня названы ретро-свитеры «Аризоны» в матче с «Лос-Анджелесом» (2:4).