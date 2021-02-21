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Бригада технических работников признана первой звездой дня в НХЛ

12:32
Площадка на озере Тахо. Фото nhl.com
Площадка на озере Тахо. Фото nhl.com
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Первой звездой дня в НХЛ признана бригада технических работников, которая восстанавливала качество льда во время матча регулярного чемпионата между «Колорадо» и «Вегасом» (3:2). Встреча прошла на открытом воздухе на озере Тахо.

Матч &laquo;Вегас&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Колорадо&raquo; на&nbsp;озере Тахо.Провал НХЛ: в США хотели сыграть на озере, но лед начал таять

Встреча была прервана после первого периода из-за тающего льда, а возобновлена только спустя девять часов. В это время работники старались привести лед в надлежащее состояние.

Второй звездой дня стала разминка «Питтсбурга», на которую хоккеисты вышли на лед в свитерах с 87-м номером нападающего Сидни Кросби в честь его 1000-го матча. При этом все игроки одновременно повторяли его ритуал по завязыванию шнурков.

33-летний Кросби стал первым игроком в истории «Питтсбурга», сыгравшим за команду 1 000 матчей.

Третьей звездой дня названы ретро-свитеры «Аризоны» в матче с «Лос-Анджелесом» (2:4).

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