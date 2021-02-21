Бригада технических работников признана первой звездой дня в НХЛ
Первой звездой дня в НХЛ признана бригада технических работников, которая восстанавливала качество льда во время матча регулярного чемпионата между «Колорадо» и «Вегасом» (3:2). Встреча прошла на открытом воздухе на озере Тахо.
Встреча была прервана после первого периода из-за тающего льда, а возобновлена только спустя девять часов. В это время работники старались привести лед в надлежащее состояние.
Второй звездой дня стала разминка «Питтсбурга», на которую хоккеисты вышли на лед в свитерах с 87-м номером нападающего Сидни Кросби в честь его 1000-го матча. При этом все игроки одновременно повторяли его ритуал по завязыванию шнурков.
33-летний Кросби стал первым игроком в истории «Питтсбурга», сыгравшим за команду 1 000 матчей.
Третьей звездой дня названы ретро-свитеры «Аризоны» в матче с «Лос-Анджелесом» (2:4).
?? ?? ?#NHLOutdoorsAfterDark is almost upon us.— NHL (@NHL) February 21, 2021
MIDNIGHT action, @GoldenKnights vs. @Avalanche on @NHLonNBCSports and @Sportsnet. pic.twitter.com/1dQ3PAJQLt
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