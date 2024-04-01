НХЛ: расписание матчей и смотреть трансляцию игр 2 апреля
В ночь с понедельника на вторник, 2 апреля, состоится восемь матчей в регулярном чемпионате НХЛ.
В России официально не показывают матчи Национальной хоккейной лиги. Видеотрансляции игр можно смотреть бесплатно в тематических группах соцсети «ВКонтакте»: 1-й вариант, 2-й вариант, 3-й вариант, 4-й вариант, 5-й вариант, 6-й вариант.
Смотреть матчи НХЛ также можно с помощью цифрового телевидения — через IPTV. Для этого нужен телевизор с функцией SmartTV или отдельная ТВ-приставка. Далее требуется скачать подходящий плеер-клиент, например Televizo, Perfect Player, KinoPub STV и другие. Затем необходимо запустить IPTV-сервис (советы по выбору можно найти в интернете), оплатить подписку и смотреть матчи НХЛ.
Расписание матчей НХЛ 2 апреля, вторник
- «Коламбус» — «Колорадо». Время начала — 02:00 по московскому времени.
- «Рейнджерс» — «Питтсбург». Время начала — 02:00.
- «Тампа-Бэй» — «Детройт». Время начала — 02:00.
- «Торонто» — «Флорида». Время начала — 02:00.
- «Филадельфия» — «Айлендерс». Время начала — 02:00.
- «Виннипег» — «Лос-Анджелес». Время начала — 04:00.
- 04.00. «Сент-Луис» — «Эдмонтон». Время начала — 04:00.
- 05.30. «Сан-Хосе» — «Сиэтл». Время начала — 05:30.
НХЛ: календарь, турнирные таблицы, лучшие снайперы и бомбардиры сезона-2023/24
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|74
|50
|24
|104
|2
|Каролина
|75
|47
|28
|101
|3
|Вашингтон
|73
|36
|37
|82
|4
|Филадельфия
|75
|36
|39
|82
|5
|Айлендерс
|73
|31
|42
|77
|6
|Нью-Джерси
|74
|36
|38
|76
|7
|Питтсбург
|73
|32
|41
|75
|8
|Коламбус
|74
|24
|50
|60
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|75
|43
|32
|101
|2
|Флорида
|74
|47
|27
|99
|3
|Торонто
|73
|42
|31
|93
|4
|Тампа-Бэй
|73
|41
|32
|89
|5
|Детройт
|74
|36
|38
|80
|6
|Баффало
|75
|35
|40
|75
|7
|Оттава
|73
|33
|40
|70
|8
|Монреаль
|73
|28
|45
|68
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|75
|47
|28
|103
|2
|Колорадо
|74
|47
|27
|100
|3
|Виннипег
|74
|44
|30
|94
|4
|Нэшвилл
|74
|43
|31
|90
|5
|Сент-Луис
|74
|39
|35
|82
|6
|Миннесота
|73
|35
|38
|79
|7
|Аризона
|74
|31
|43
|67
|8
|Чикаго
|74
|22
|52
|49
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|74
|46
|28
|100
|2
|Эдмонтон
|72
|45
|27
|94
|3
|Вегас
|74
|41
|33
|90
|4
|Лос-Анджелес
|73
|38
|35
|87
|5
|Калгари
|73
|34
|39
|73
|6
|Сиэтл
|73
|30
|43
|73
|7
|Анахайм
|75
|24
|51
|52
|8
|Сан-Хосе
|73
|17
|56
|42
|2.04
|02:00
|
Филадельфия – Айлендерс
|- : -
|2.04
|02:00
|
Тампа-Бэй – Детройт
|- : -
|2.04
|02:00
|
Торонто – Флорида
|- : -
|2.04
|02:00
|
Коламбус – Колорадо
|- : -
|2.04
|02:00
|
Рейнджерс – Питтсбург
|- : -
|2.04
|04:00
|
Сент-Луис – Эдмонтон
|- : -
|2.04
|04:00
|
Виннипег – Лос-Анджелес
|- : -
|2.04
|05:30
|
Сан-Хосе – Сиэтл
|- : -
|И
|О
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|74
|127
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|72
|126
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|70
|125
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|72
|60
|
|
Зак Хаймэн
Эдмонтон
|71
|54
|
|
Сэм Райнхарт
Флорида
|74
|51
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Ярослав Аскаров
Нэшвилл
|2
|1.41
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|13
|1.88