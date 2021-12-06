«Виннипег» обыграл «Торонто», Евгений Свечников забросил вторую шайбу в сезоне
06:51
«Виннипег» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Торонто» со счетом 6:3.
В составе «Джетс» отличились Пьер-Люк Дюбуа, Эндрю Копп, Евгений Свечников, Кайл Коннор, Николай Элерс и Марк Шайфли. Гости ответили точными бросками Майкла Бантинга, Остона Мэттьюса и Онджея Касе.
После этого матча «Виннипег» с 28 очками занимает пятое место в Западной конференции, «Торонто» с 36 очками — на третьей строчке Запада.
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