«Вегас» обыграл «Калгари» благодаря голу Дадонова
08:52
«Вегас» дома обыграл «Калгари» в матче регулярного чемпионата НХЛ (3:2).
В составе победителей отметились Макс Пасиоретти, Николя Руа и россиянин Евгений Дадонов, забросивший победную шайбу.
У гостей по голу забили Элиас Линдхольм и Эндрю Манджапане.
Для Дадонова эта шайба стала седьмой в сезоне.
Хоккей
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Вегас» — «Калгари» — 3:2 (1:0, 0:0, 2:2)
Голы: Пачиоретти — 6 (Стивенсон, Стоун), 17:06 — 1:0. Руа — 4 (Теодор, Смит), 41:49 — 2:0. Линдхольм — 11 (Андерссон), 49:19 — 2:1. Дадонов — 7 (Руа, Янмарк), 50:45 — 3:1. Манджапане — 17 (Годро, Ткачак), 57:19 — 3:2.
Вратари: Ленер — Маркстрем (57:44).
Штраф: 6 — 8.
Броски: 28 (10+9+9) — 25 (8+9+8).
Наши: Дадонов (13.36/3/+1) — -.
6 декабря. Парадайс. T-Mobile Arena. 18077 зрителей.
Читайте также
«Не хочу, чтобы мой ребенок закончил карьеру в 15 лет, как часто происходит у одного штаба». Рудковская ответила Тарасовой
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю