Гавриков признан второй звездой матча «Лос-Анджелес» — «Сент-Луис»
Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Лос-Анджелес» — «Сент-Луис» (4:2).
Второй звездой встречи признан российский защитник «Кингз» Владислав Гавриков. 27-летний россиянин провел на льду 18 минут 55 секунд, нанес 2 броска в створ ворот, применил один силовой прием, завершив игру с полезностью «+2».
Первой звездой матча стал нападающий «Лос-Анджелеса» Адриан Кемпе, забросивший одну шайбу.
Третьей звездой стал форвард «Кингз» Габриэль Виларди, набравший 1 (1+0) очко.
Положение команд
Футбол
Хоккей
Результаты / календарь
23.02
24.02
25.02
26.02
27.02
28.02
1.03
2.03
3.03
4.03
5.03
6.03
7.03
8.03
9.03
10.03
|5.03
|02:00
|
Сан-Хосе – Вашингтон
|3 : 8
|5.03
|02:00
|
Флорида – Питтсбург
|4 : 1
|5.03
|03:00
|
Оттава – Коламбус
|5 : 2
|5.03
|03:00
|
Ванкувер – Торонто
|4 : 1
|5.03
|03:00
|
Виннипег – Эдмонтон
|7 : 5
|5.03
|04:00
|
Чикаго – Нэшвилл
|1 : 3
|5.03
|06:00
|
Калгари – Миннесота
|0 : 3
|5.03
|06:30
|
Лос-Анджелес – Сент-Луис
|4 : 2
|5.03
|23:00
|
Каролина – Тампа-Бэй
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|64
|122
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|62
|96
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|62
|88
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|64
|52
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|62
|44
|
|
Тэйдж Томпсон
Баффало
|61
|42
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|39
|1.88
|
|
Филип Густавссон
Миннесота
|28
|2.02
|
|
Антти Раанта
Каролина
|22
|2.26
Новости