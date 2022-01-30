«Калгари» в овертайме обыграл «Ванкувер»

«Калгари» одержал победу над «Ванкувером» (_:_) в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча проходила на стадионе «Скотиабанк Саддлдом» в Калгари.

Единственную шайбу в игре забросил Джонни Годро.

Таким образом, «Калгари» набрал 49 очков и поднялся на восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Ванкувер» остался на 13-й позиции с 43 очками.

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«Калгари» — «Ванкувер» — 1:0 ОТ (0:0, 0:0, 0:0, 1:0)

Гол: Годро — 17 (Линдхольм), 60:29 — 1:0.

Нереализованный буллит: Годро (Калгари), 34:22.

Вратари: Маркстрем (60:29) — Демко (23:29 — 23:35, 60:29).

Штраф: 8 — 18.

Броски: 32 (7+13+11+1) — 15 (1+8+6+0).

Наши: Задоров (14.11/1/0) — Подколзин (10.27/1/0).

30 января. Калгари. Scotiabank Saddledome.