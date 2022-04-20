«Сан-Хосе» победил «Коламбус»

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«Сан-Хосе» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ победил «Коламбус» со счетом 3:2. Победную шайбу забросил Скотт Риди.

«Сан-Хосе» занимает 13-е место в таблице Западной конференции. «Коламбус» — десятый на «Востоке».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Сан-Хосе» — «Коламбус» — 3:2 (3:0, 0:0, 0:2)

Голы: Риди — 4 (бол., Грегор, Кутюр), 4:39 — 1:0. Балцерс — 11 (Бордело), 8:45 — 2:0. Риди — 5 (Хмелевски), 18:14 — 3:0. Рословик — 18 (бол., Дэнфорт, Джонсон), 41:32 — 3:1. Рословик — 19 (Ворачек, Бин), 53:33 — 3:2.

Вратари: Кяхкенен — Мерзликинс (58:30).

Штраф: 8 — 6.

Броски: 28 (12+8+8) — 24 (7+10+7).

Наши: — - Гавриков (24.12/2/0).

20 апреля. Сан-Хосе. SAP Center.