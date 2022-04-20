«Сан-Хосе» победил «Коламбус»
«Сан-Хосе» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ победил «Коламбус» со счетом 3:2. Победную шайбу забросил Скотт Риди.
«Сан-Хосе» занимает 13-е место в таблице Западной конференции. «Коламбус» — десятый на «Востоке».
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Сан-Хосе» — «Коламбус» — 3:2 (3:0, 0:0, 0:2)
Голы: Риди — 4 (бол., Грегор, Кутюр), 4:39 — 1:0. Балцерс — 11 (Бордело), 8:45 — 2:0. Риди — 5 (Хмелевски), 18:14 — 3:0. Рословик — 18 (бол., Дэнфорт, Джонсон), 41:32 — 3:1. Рословик — 19 (Ворачек, Бин), 53:33 — 3:2.
Вратари: Кяхкенен — Мерзликинс (58:30).
Штраф: 8 — 6.
Броски: 28 (12+8+8) — 24 (7+10+7).
Наши: — - Гавриков (24.12/2/0).
20 апреля. Сан-Хосе. SAP Center.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|77
|49
|28
|106
|2
|Рейнджерс
|77
|50
|27
|106
|3
|Питтсбург
|77
|43
|34
|97
|4
|Вашингтон
|76
|43
|33
|96
|5
|Айлендерс
|76
|35
|41
|80
|6
|Коламбус
|77
|35
|42
|76
|7
|Нью-Джерси
|76
|27
|49
|61
|8
|Филадельфия
|77
|23
|54
|57
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|76
|55
|21
|116
|2
|Торонто
|77
|51
|26
|108
|3
|Тампа-Бэй
|76
|46
|30
|100
|4
|Бостон
|76
|47
|29
|99
|5
|Детройт
|77
|30
|47
|70
|6
|Баффало
|78
|29
|49
|69
|7
|Оттава
|77
|29
|48
|65
|8
|Монреаль
|77
|20
|57
|51
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|76
|55
|21
|116
|2
|Миннесота
|76
|48
|28
|103
|3
|Сент-Луис
|77
|46
|31
|103
|4
|Нэшвилл
|77
|44
|33
|93
|5
|Даллас
|76
|43
|33
|91
|6
|Виннипег
|77
|35
|42
|81
|7
|Чикаго
|76
|25
|51
|61
|8
|Аризона
|76
|22
|54
|49
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|77
|47
|30
|104
|2
|Эдмонтон
|76
|44
|32
|94
|3
|Лос-Анджелес
|78
|41
|37
|92
|4
|Вегас
|77
|41
|36
|87
|5
|Ванкувер
|77
|38
|39
|87
|6
|Анахайм
|78
|30
|48
|74
|7
|Сан-Хосе
|76
|30
|46
|72
|8
|Сиэтл
|75
|25
|50
|56
|20.04
|02:00
|
Монреаль – Миннесота
|0 : 2
|20.04
|02:00
|
Рейнджерс – Виннипег
|3 : 0
|20.04
|02:00
|
Тампа-Бэй – Детройт
|3 : 4
|20.04
|02:00
|
Торонто – Филадельфия
|5 : 2
|20.04
|02:30
|
Айлендерс – Флорида
|2 : 3 ОТ
|20.04
|03:00
|
Нэшвилл – Калгари
|3 : 2 Б
|20.04
|03:00
|
Сент-Луис – Бостон
|2 : 3 ОТ
|20.04
|05:00
|
Ванкувер – Оттава
|3 : 4 Б
|20.04
|05:00
|
Анахайм – Лос-Анджелес
|1 : 2
|20.04
|05:30
|
Сан-Хосе – Коламбус
|3 : 2
|И
|О
|
|
Джонатан Юбердо
Флорида
|76
|111
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|75
|110
|
|
Джонни Годро
Калгари
|77
|108
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|70
|58
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|75
|54
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|77
|50
|И
|КН
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|51
|2.01
|
|
Якоб Маркстрем
Калгари
|61
|2.18
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|52
|2.19