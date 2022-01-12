Гол Кутюра в овертайме принес «Сан-Хосе» победу над «Детройтом»
09:08
«Сан-Хосе» обыграл «Детройт» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2 ОТ.
Победную шайбу в овертайме забросил форвард «Шаркс» Логан Кутюр.
«Сан-Хосе» одержал третью победу подряд, «Детройт» проиграл третью встречу кряду.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Сан-Хосе» — «Детройт» — 3:2 ОТ (1:0, 0:1, 1:1, 1:0)
Голы: Майер — 15 (бол., Дален, Бернс), 14:24 — 1:0. Бертуцци — 17 (бол., Гронек, Зайдер), 39:38 — 1:1. Ледди — 1 (Гронек, Бертуцци), 41:48 — 1:2. Вьел — 2 (Бернс), 43:18 — 2:2. Кутюр — 13 (Бернс, Дален), 61:00 — 3:2.
Вратари: Хилл — Неделькович.
Штраф: 11 — 11.
Броски: 40 (12+14+13+1) — 19 (6+6+6+1).
Наши: Барабанов (19.35/2/-1) — Наместников (17.22/2/+1).
12 января. Сан-Хосе. SAP Center.
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