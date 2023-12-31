Трансляция матча НХЛ «Питтсбург» — «Айлендерс» 1 января во ВКонтакте начнется в 02.00

В ночь на 1 января 2024 года «Питтсбург» на своем льду сыграет против «Айлендерс» на «Пи-пи-джи Пэйнтс Арене» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча начнется в 02.00 по московскому времени.

Ключевые события игры НХЛ «Питтсбург» — «Айлендерс» будут доступны в текстовом формате в матч-центре «СЭ». Смотреть бесплатно видеотрансляцию противостояния «Питтсбурга» и «Айлендерс» в прямом эфире можно в социальной сети «ВКонтакте».

«Пингвинз» с 38 очками занимают 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Айлендерс» — шестые на Востоке с 43 баллами.

За «Питтсбург» выступает российский форвард Евгений Малкин. В текущем сезоне 37-летний хоккеист набрал 31 (14+17) очко за 34 матча в регулярном чемпионате НХЛ 2023 / 2024.

Ознакомиться с расписанием игр «Пингвинз» в новогодние праздники можно по ссылке на сайте «СЭ».

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