НХЛ перенесла два матча «Нэшвилла»
21:46
Национальная хоккейная лига приняла решение перенести два матча «Нэшвилла». Речь идет о предстоящих матчах против «Каролины» и «Виннипега», сообщает журналист Адам Винган.
Ранее стало известно, что еще три клуба НХЛ не будут проводить матчи регулярного чемпионата в течение следующей недели.
Лига перенесет все матчи «Колорадо», «Флориды» и «Калгари», которые были запланированы до 27 декабря.
Это связано с ухудшающейся ситуацией с коронавирусом внутри НХЛ.
Читайте также
Мощное интервью Филимонова: признался в участии в договорняке, Слуцкий — не топ-тренер, Романцев круче Лобановского
Реклама
Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид, вакцина и ограничения: главное
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю