НХЛ перенесла два матча «Нэшвилла»

Национальная хоккейная лига приняла решение перенести два матча «Нэшвилла». Речь идет о предстоящих матчах против «Каролины» и «Виннипега», сообщает журналист Адам Винган.

Ранее стало известно, что еще три клуба НХЛ не будут проводить матчи регулярного чемпионата в течение следующей недели.

Лига перенесет все матчи «Колорадо», «Флориды» и «Калгари», которые были запланированы до 27 декабря.

Это связано с ухудшающейся ситуацией с коронавирусом внутри НХЛ.