Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

НХЛ перенесла два матча «Нэшвилла»

21:46
Теги:

Национальная хоккейная лига приняла решение перенести два матча «Нэшвилла». Речь идет о предстоящих матчах против «Каролины» и «Виннипега», сообщает журналист Адам Винган.

Ранее стало известно, что еще три клуба НХЛ не будут проводить матчи регулярного чемпионата в течение следующей недели.

Лига перенесет все матчи «Колорадо», «Флориды» и «Калгари», которые были запланированы до 27 декабря.

Это связано с ухудшающейся ситуацией с коронавирусом внутри НХЛ.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора
Читайте также
Мощное интервью Филимонова: признался в участии в договорняке, Слуцкий — не топ-тренер, Романцев круче Лобановского
Политолог прокомментировал заявление вице-канцлера Германии о СП-2
0
Реклама
Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид, вакцина и ограничения: главное