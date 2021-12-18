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37-летний Павелски хочет продлить контракт с «Далласом»

21:02
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Нападающий «Далласа» Джо Павелски хочет остаться в команде. Он дал понять руководству, что готов продлить контракт, сообщает The Mercury News.

В этом сезоне 37-летний форвард провел в регулярном чемпионате 27 матчей и набрал 22 (9+13) очка.

Его контракт с кэпхитом 7 миллионов долларов истекает следующим летом.

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Иван Шитик все материалы автора
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