37-летний Павелски хочет продлить контракт с «Далласом»

Нападающий «Далласа» Джо Павелски хочет остаться в команде. Он дал понять руководству, что готов продлить контракт, сообщает The Mercury News.

В этом сезоне 37-летний форвард провел в регулярном чемпионате 27 матчей и набрал 22 (9+13) очка.

Его контракт с кэпхитом 7 миллионов долларов истекает следующим летом.