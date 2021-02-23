Чемпион мира и бронзовый призер Олимпиады Андрей Николишин в разговоре с «СЭ» высказался по поводу ситуации с Андреем Панариным.

«Большего бреда я в жизни не слышал. Комментировать пиар Назарова — не ко мне», — заявил Николишин «СЭ».

22 февраля бывший тренер подольского «Витязя» Андрей Назаров обвинил нападающего «Рейнджерс» в нападении на девушку 10 лет назад после матча «Витязя» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

(Владимир Пушкарев)

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