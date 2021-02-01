НХЛ назвала даты проведения перенесенных матчей

Национальная хоккейная лига назвала новые даты матчей «Вегаса», которые были ранее перенесены из-за случаев заражения коронавирусом в клубе, сообщает пресс-служба лиги.

Игра между «Вегасом» и «Сент-Луисом» перенесена на 22 марта.

Матчи «Вегаса» против «Сан-Хосе», которые должны были состояться 1 и 3 февраля, теперь пройдут 13 и 25 февраля.

За этими переносами последовали еще несколько изменений. Матч «Анахайма» и «Сан-Хосе» пройдет 6 апреля, а не 13 февраля.

«Вегас» с «Анахаймом» теперь сыграют 23 апреля вместо 26 февраля. А игра «Сент-Луиса» и «Сан-Хосе» теперь назначена на 8 марта, а не на 26 февраля.