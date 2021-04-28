Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата НХЛ «Рейнджерс» — «Баффало» (3:1). Все трое были выбраны из состава победителей.

Первой звездой встречи признан российский вратарь Игорь Шестеркин. 25-летний голкипер отразил 36 из 37 бросков по своим воротам.

Второй звездой стал защитник Брендан Смит, который открыл счет в матче. Замкнул тройку лучших нападающий Алексис Лафренье, забросивший одну шайбу.