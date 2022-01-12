НХЛ дисквалифицирует игроков в случае их отъезда на Олимпиаду-2022

Состоялось совещание Международной федерации хоккея и Национальной хоккейной лиги, после которого НХЛ объявила ИИХФ, что в случае, если ее игроки самовольное уедут на Олимпиаду в Пекин, будут дисквалифицированы лигой.

Напомним, что перед ОИ-2018 ИИХФ приняла правило, что хоккеисты с действующими контрактами НХЛ не могут быть заявлены на турнир. Зимние Олимпийские игры в Пекине (Китай) пройдут с 4 по 20 февраля.

Ранее сообщалось, что НХЛ рассматривала вопрос участия игроков в Играх-2022 в Китае, но затем решение было изменено. Лига отказалась от данной идеи на фоне переноса матчей регулярного чемпионата.

На Олимпиаде-2018 в Пхенчхане сборная России завоевала золотые медали. В финале команда выиграла у Германии (4:3). В том турнире не принимали участие игроки НХЛ.