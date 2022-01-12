Форвард «Далласа» Александр Радулов попал в коронавирусный протокол НХЛ

Нападающий «Далласа» Александр Радулов помещен в коронавирусный протокол НХЛ, сообщает официальный Twitter клуба.

We have placed Alexander Radulov and two members of the support staff into the NHL's COVID-19 protocol. — Dallas Stars (@DallasStars) January 12, 2022

Вместе с ним в протокол попали и два сотрудника клуба. Их фамилии и должности не уточняются.

Таким образом, Радулов точно пропустит матч против «Сиэтла», который состоится в ночь на 13 января. Начало в 03.30 по московскому времени.

35-летний россиянин в текущем сезоне провел 31 матч в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 12 (1+11) очков.