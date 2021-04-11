«Тампа» с шатаутом Василевского победила «Нэшвилл»

«Тампа» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла «Нэшвилл» со счетом 3:0.

Отличились Росс Колтон с передачи Михаила Сергачева, Эрик Чернак. и Янин Гурд. Российский голкипер «Лайтнинг» Андрей Василевский отразил 36 бросков по своим воротам.

После этого матча «Тампа» с 58 очками занимает второе место в Центральном дивизионе, «Нэшвилл» с 45 очками — на четвертой строчке.