«Тампа» с шатаутом Василевского победила «Нэшвилл»
05:42
«Тампа» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла «Нэшвилл» со счетом 3:0.
Отличились Росс Колтон с передачи Михаила Сергачева, Эрик Чернак. и Янин Гурд. Российский голкипер «Лайтнинг» Андрей Василевский отразил 36 бросков по своим воротам.
После этого матча «Тампа» с 58 очками занимает второе место в Центральном дивизионе, «Нэшвилл» с 45 очками — на четвертой строчке.
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