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«Тампа» с шатаутом Василевского победила «Нэшвилл»

05:42
11 апреля. «Нэшвилл» — «Тампа» — 0:3. Фото ХК «Тампа»
11 апреля. «Нэшвилл» — «Тампа» — 0:3. Фото ХК «Тампа»
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«Тампа» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла «Нэшвилл» со счетом 3:0.

Отличились Росс Колтон с передачи Михаила Сергачева, Эрик Чернак. и Янин Гурд. Российский голкипер «Лайтнинг» Андрей Василевский отразил 36 бросков по своим воротам.

После этого матча «Тампа» с 58 очками занимает второе место в Центральном дивизионе, «Нэшвилл» с 45 очками — на четвертой строчке.

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