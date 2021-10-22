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«Виннипег» выиграл у «Анахайма». Евгений Свечников сделал голевую передачу

05:47
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«Виннипег» обыграл «Анахайм» в матче регулярного чемпионата НХЛ. «Джетс» одержали первую победу в сезоне, прервав серию из трех поражений.

Российский нападающий «Виннипега» Евгений Свечников отметился голевой передачей.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Виннипег» — «Анахайм» — 5:1 (1:1, 1:0, 3:0)

Голы: Терри — 1 (бол., Фаулер, Шаттенкирк), 2:46 — 0:1. Дюбуа — 3 (Коннор, Свечников), 4:10 — 1:1. Копп — 3 (Шмидт, Штястны), 21:01 — 2:1. Моррисси — 2 (бол., Шмидт, Дюбуа), 41:30 — 3:1. Коннор — 4 (п.в.), 57:11 — 4:1. Коннор — 5, 58:46 — 5:1.

Вратари: Хеллибак — Гибсон (55:43 — 57:11).

Штраф: 6 — 4.

Броски: 27 (4+15+8) — 39 (10+17+12).

Наши: Свечников (13.01/0/+1) — -.

22 октября. Виннипег. Bell MTS Place. 13886 зрителей.

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Евгений Козинов все материалы автора
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