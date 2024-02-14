Овечкин стал третьим игроком с шестиматчевой голевой серией в НХЛ в возрасте 38 лет

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин забил в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Колорадо» (3:6) и продлил голевую серию до шести игр.

Как сообщает сайт НХЛ, Овечкин стал третьим игроком с шестиматчевой голевой серией в возрасте 38 лет и старше в истории лиги. Ранее такую результативность показывали Бретт Халл (7 игр в 2003/04) и Джонни Буцик (6 игр в 1974/75).

В текущем сезоне НХЛ Овечкин сыграл за «Вашингтон» 49 матчей и набрал 37 (14+23) очков.

Всего в лиге на счету 38-летнего россиянин 836 голов. Он занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, отставая от Уэйна Гретцки на 58 шайб.