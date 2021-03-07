«Флорида» обыграла «Нэшвилл», Аччиари сделал хет-трик

«Флорида» победила «Нэшвилл» (6:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

В составе победителей хет-трик Ноэль Аччиари. Российский вратарь Сергей Бобровский провел весь матч в составе гостей. Его соотечественник нападающий Григорий Денисенко играл в третьем звене и не отметился результативными действиями.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Нэшвилл» — «Флорида» — 2:6 (1:1, 0:3, 1:2)