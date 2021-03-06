«Питтсбург» победил «Филадельфию», Малкин набрал два очка

«Питтсбург» победил «Филадельфию» в матче регулярного чемпионата НХЛ. «Пингвинз» взяли верх со счетом 4:3.

В составе победителей гол и результативный пас в свой актив записал нападающий Евгений Малкин.

Российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов отметился результативной передачей.

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«Питтсбург» — «Филадельфия» — 4:3 (2:1, 1:2, 1:0)

Голы: Конекны — 5 (Лотон), 6:08 — 0:1. Малкин — 5 (бол., Кросби, Гюнтцель), 7:54 — 1:1. Раст — 8 (бол., Гюнтцель, Кросби), 18:01 — 2:1. Хэйс — 8 (бол., Проворов, Конекны), 21:20 — 2:2. Гостисбеер — 3 (Лотон, Ворачек), 32:04 — 2:3. Эштон-Риз — 4 (Танев), 38:10 — 3:3. Маккэн — 5 (Танев, Малкин), 50:41 — 4:3.

Вратари: Джерри — Эллиотт (58:02 — 58:38, 59:18).

Штраф: 12 — 10.

Броски: 27 (7+11+9) — 22 (6+8+8).

Наши: Малкин (17.11/1/+1) — Проворов (23.12/0/-1).

6 марта. Питтсбург. PPG Paints Arena.