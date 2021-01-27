«Нэшвилл» обыграл «Чикаго», Тренин забросил первую шайбу в сезоне

«Нэшвилл» в матче регулярного чемпионата НХЛ в овертайме обыграл «Чикаго» (3:2). В составе хозяев первую шайбу в сезоне забросил российский нападающий Яков Тренин. Победу «Предаторс» в овертайме принес точный бросок Романа Йоси. Российский защитник «ястребов» Никита Задоров завершил встречу с показателем полезности «-2».

После этой победы «Нэшвилл» вышел на четвертое место в Центральной дивизионе, «Чикаго» остался пятым.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Нэшвилл» — «Чикаго» — 3:2 ОТ (0:1, 1:1, 1:0, 1:0)

Голы: Стром — 2 (бол., Шоу, Кубалик), 2:59 — 0:1. Тренин — 1 (Оливье), 24:47 — 1:1. Янмарк — 3, 31:43 — 1:2. Гранлунд — 2 (Казинс, Экхольм), 51:06 — 2:2. Йоси — 1 (Гранлунд, Хаула), 61:57 — 3:2.

Вратари: Ринне — Суббан.

Штраф: 4 — 8.

Броски: 39 (17+8+12+2) — 20 (8+7+4+1).

Наши: Тренин (8.47/2/+1) — Задоров (18.42/0/-2).

27 января. Нэшвилл. Bridgestone Arena.