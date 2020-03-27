«Не рискнул отправиться в Россию». Русский нападающий объяснил, почему не смог вернуться на родину из Канады

Нападающий «Кейп-Бретона» и молодежной сборной России Егор Соколов объяснил, почему на время карантина не вернулся в Россию.

— Вы не успели уехать в Россию. Почему?

— Когда прервали турнир в лиге Квебека, то никто не знал, что это навсегда. Затем ситуация ухудшалась и просто не рискнул отправиться в Россию. Смотрите: я бы улетел, турнир бы возобновили и мне надо было бы вернуться, а из-за карантина просто не смог бы помочь команде. Потом турнир отменили, но уже было очень рискованно возвращаться домой.

— В чем риск?

— Я бы полетел через мир, а в аэропортах, считаю, наибольшая концентрация зараженных, мне пришлось бы лететь через Европу, а вы видите, что там творится. Плюс я молодой. Вы же в курсе, что коронавирус у молодых может протекать бессимптомно? Просидел бы я в карантине, затем бы поехал по родственникам, встретил бы человек сто и мог бы кого-то заразить. Мы поговорили с родителями и решили, что если до лета ничего не изменится, то я сразу уеду в Галифакс, где постоянно тренируюсь. А затем мама уже сможет прилететь ко мне. Очень сильно помогла и семья, у которой я живу в Канаде. Они сразу сказали, чтобы я никуда не ехал, они также будут меня содержать, никаких проблем.

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